(VIDEO) Cuestionan estatus caso presunta corrupción en Ministerio de la Juventud 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Rubén Franco manifestó este miércoles no tener dudas de que el presidente Luis Abinader no le está dando chance a ningún funcionario que se deje salpicar por presuntos actos de corrupción como habría ocurrido con la exministra de la Juventud Luz del Alba Jiménez, mas sin embargo, cuestionó si la Procuraduría General de la República mira hacia esa dirección.

“Para poner un ejemplo, la noticia de la desvinculación del esposo de la joven que dirigía el Ministerio de la Juventud, ¿esos casos se quedan ahí, el Pepca, la propia Procuraduría General de la República no mira hacia esos casos?”, preguntó.

Franco emitió sus consideraciones durante su participación en el programa “Cebolla News”, el cual conduce junto a Daurin Muñoz, Alezaimy Veras y Aneuris Mercedes, y se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Por su parte, el periodista Daurin Muñoz consideró que las autoridades del Gobierno central deberían explicar a la población dominicana las razones por las que Jiménez ha sido destituida.

“La comisión de ética debería decir por qué realmente se destituyó a la ministra de la juventud, no es porque el consultor jurídico dijo esto y por ruidos, no, se destituyó porque tenemos pruebas de que ella tuvo intención de violar la ley, o en su defecto, ella violó la ley con esto y aquello”, expresó Muñoz.

Muñoz insistió en que no se puede destituir a un funcionario por presuntos actos de corrupción y dejar una duda establecida en la mente del dominicano, indicando que esto no solo estaría sucediendo en el caso de Jiménez.

“Todavía no sabemos si Kimberly Taveras violó o no la ley y está destituida, entonces no jueguen con la inteligencia nuestra ni con la honra y dignidad de los demás”, agregó Muñoz.

