(VIDEO) Cuestionan cámaras de vigilancia del 9-1-1 se reporten dañadas ante “epidemia de desapariciones” 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Vladimir Henríquez Pérez sostuvo que en la República Dominicana hay una “epidemia” de personas desaparecidas y se encontraría familias afectadas que no tienen a dónde recurrir en busca de ayuda, y para el colmo de la situación que describe, se reportarían cámaras de vigilancia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 averiadas.

“Tenemos todas las cámaras del 9-1-1 dañadas, en lugar de este Gobierno poner nuevas en sitios que faltaban. si ampliamos no es verdad que todos estos jóvenes se van a desaparecer sin que uno tenga por lo menos una pista, pero si las tenemos dañada y no se han puesto nuevas no puedo no mirar para atrás con eso”, expresó.

El comunicador se expresó así al referirse a la noticia de que los hermanos Nelson y Anaboni de Paula, quienes habían sido reportados como desaparecidos por su padre, Justo de Paula, fueron encontrados muertos en el río Higüero de Santo Domingo Norte.

Henríquez Pérez emitió sus comentarios junto al comunicador Leonardo Suero, en el programa “Políticas Nuevas”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

“Fueron encontrados muertos esos jóvenes y se suma a la ola de desapariciones que hay en el país y no hay ningún tipo de respuesta en los últimos años prácticamente. Más de mil desaparecidos y nadie sabe dónde están”, expuso.

También indicó que se sumó recientemente a la ola de desapariciones el caso del joven Jhoan Tapia King, del sector Villa Tropicalia de Santo Domingo Este, cuya familia le habría externado que está desesperada.

“Es una epidemia que hay con las desapariciones y usted no sabe de su familiar jamás, nadie le da seguimiento, yo no me explico lo que está pasando, ¿Qué es lo que vamos a hacer con estas desapariciones, a dónde ir, quién nos responde por un familiar?, preguntó.

Relacionado