(VIDEO) Cuestiona “por qué autoridades del Gobierno no inician a producir cambios fundamentales en PN”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tras los recientes incidentes donde civiles han sido muertos a manos de agentes policiales, el abogado Jesús Colón cuestionó porque las autoridades gubernamentales no han dado pasos para empezar a depurar la Policía Nacional, criticando a la vez que ya hace más de un año que asumió el Gobierno del cambio que encabeza el presidente Luis Abinader y en la institución del orden “no se ha hecho nada”.

“¿Es posible señor presidente que, dentro de los alcances de la Ley 590-16 de la Policía Nacional, usted comience a introducir cambios?, pienso que sí porque la ley se lo permite, ¿es posible que el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, dé pasos tendentes a introducir una serie de modificaciones al régimen actual de la Policía? también es posible, ¿entonces por qué no actuamos, por qué hay una parálisis de las autoridades?, criticó.

Colón emitió sus consideraciones durante su participación en el programa “Comentario Estratégico”, el que conduce junto a la doctora Anny Mambrú y la comunicadora Nilda Alaniz, y que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 17:24).

Asimismo, el jurista preguntó a las autoridades por qué no se empieza a “recoger” todos los policías que estarían llevando remesas, y cuidando las espaldas de empresarios y personas que no necesitan tener ningún tipo de custodia.

“Si ellos quieren una custodia que la busquen privada, no la que pagamos los ciudadanos porque estamos pagando una Policía para que nos proteja a nosotros en la calle, no para que proteja a empresarios, a funcionarios y diplomáticos, esa no es la misión de la Policía”, indicó.

Precisó que la misión de la Policía Nacional es proteger a los ciudadanos que andan en la calle, al tiempo en que insistió que es posible realizar varias cosas con el alcance que tiene la Ley 590-16.

“Estamos siempre con una comisión, con una reforma, con una propuesta, pero la Ley le permite introducir una serie de modificaciones y cambio de régimen en la Policía Nacional, que la ciudadanía comience a sentir la confianza de que se está haciendo algo con este tema”, afirmó.

Colón agregó que incidentes como el ocurrido el pasado sábado, en donde la arquitecta Leslie Rosado perdió la vida a manos de un cabo de la Policía, ocurren con “mucha frecuencia” en Santo Domingo y en distintos puntos del país donde se podría notar los excesos en los que incurren los agentes policiales.

Relacionado