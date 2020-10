(VIDEO) Cuatro personas mueren en accidente registrado en la autopista Duarte

View this post on Instagram

Un saldo de cuatro personas fallecidas es el resultado de un accidente de tránsito la noche de este sábado en el tramo carretero de la Autopista Duarte, La Vega. Al lugar se presentaron unidades del cuerpo de bomberos de esta ciudad, miembros de la Policía Nacional y demás cuerpos de asistencia. Noticia en desarrollo… #ElNuevoDiarioRD