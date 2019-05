(VIDEO) Cuatro personas atrapadas en derrumbe dentro de construcción edificio en Santiago

Un derrumbe se produjo este martes dentro de una construcción de edificio en la cual quedaron atrapados un total de cuatro hombres entre los que se encuentran dos dominicanos y otros dos de nacionalidad haitiana, en un hecho que se produjo en la calle El Sol del área monumental, frente al Gran Teatro del Cibao, en la provincia de Santiago. #elnuevodiariord

Posted by El Nuevo Diario on Tuesday, May 21, 2019