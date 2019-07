(VIDEO) Cuatro jóvenes delatados por el “Wi-Fi” luego de pintar esvásticas en un colegio

EL NUEVO DIARIO, MARYLAND.- La policía apresó a cuatro jóvenes que fueron delatados por la red Wi-Fi de un colegio mientras se encontraban dibujando símbolos de odio racial en el patio donde se realizaría una reunión estudiantil con la finalidad de celebrar un picnic por el último día de clases.

En un video captado por las cámaras de seguridad puede apreciarse a cuatro jóvenes, totalmente encapuchados y vestidos con ropas, color negro, realizando dibujos de la cruz esvástica, del Ku Kux Klan y escribiendo mensajes de odio racial contra judíos en el piso del colegio.

Los responsables del colegio alegaron que sólo estudiantes podrían tener acceso al lugar, razón por la cual realizaron una investigación en el sistema de internet, planteando que era posible que los infractores pudieran haber llevado celulares al momento del suceso, lo cual dio paso a una investigación tecnológica.

Al realizar el escaneo de la red Wi-Fi, en la hora exacta del acto, el sistema arrojó cuatro nombres automáticamente de cuatro estudiantes, Seth Taylor, Tyler Curtiss, Joshua Shaffer y Matthew Lipp, quienes inmediatamente fueron detenidos por la policía.

Los cuatro estudiantes ahora enfrentan cargos por vandalismo, destrucción de la propiedad privada y crimen de odio racial, por lo cual un juez de Maryland estará a cargo de determinar la pena que recaerá sobre los estudiantes.

