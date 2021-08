(VIDEO) ¿Cuándo el miedo, el enojo, la culpa y la tristeza pasan a ser destructivos?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El escritor y conferencista internacional Ricardo Perret expresó que el miedo, el enojo, la culpa y la tristeza son llamadas por los profesionales de la salud mental “emociones negativas o destructivas” si las personas las mantienen en su cuerpo más del tiempo necesario como para aprender una lección.

“Por ejemplo, cuando llega la culpa, te sientes muy culpable por algo que dijiste o hiciste, en el momento en que tú escuchas esa emoción, tomas nota y te comprometes a no repetir la acción, la culpa tiene que soltarte porque no va a estar ahí permanentemente, a manos que tú no aprendas la lección”, expuso.

Perret emitió sus consideraciones durante una entrevista realizada por la coach Lolita Suárez, en el programa “Atrévete a transformarte”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Asimismo, indicó que las emociones se manifiestan en las personas y pueden ser fácilmente identificadas porque son “el movimiento de la energía interna” del individuo, por lo que siempre habrá señales con las que se puedan detectar.

En tal sentido, explicó que esas señales pueden ser identificadas al fijarse en su manera de hablar, de caminar, e incluso, hasta la postura que adopta la persona en un determinado momento.

“Normalmente cuando hay una tristeza muy fuerte ves que la persona no camina como lo haría alguien alegre y con confianza, una persona triste camina cabizbaja, con la cabeza hacia abajo”, señaló.

También, detalló que cuando una persona agacha su cabeza es porque tiene miedo de ver hacia el futuro, cuando agachan los hombros, muestra que trae una responsabilidad o una culpa muy grande, y cuando agacha un tanto el torso es porque tiene miedo de conectar con el corazón de los demás.

