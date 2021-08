(VIDEO) ¿Cuáles precauciones debes tener para evitar lesiones al realizar deportes?

Comparte esta noticia

Por: Creiddy Peña.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El médico ortopeda y especialista en traumatología deportiva, Héctor Estévez, explicó las precauciones y cuidados que deben tener las personas que practican deportes, ya sea de manera profesional, por salud o por hobby, para no sufrir ninguna lesión que pudiera perjudicar el cuerpo del atleta, indicando que lo más importante en este aspecto “no es reparar las lesiones, sino evitarlas”.

“El principal reto es evitar la lesión, si hay una lesión habrá que repararla pero hay que tratar de no llegar a ella, también hay que tratar de concientizar a los deportistas sobre la alimentación, el descanso y las rutinas de ejercicios”, comentó.

Estévez emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los comunicadores Jorge Feliz Pacheco y Jean Cristofer Pérez, en el programa “El Nuevo Diario en Sábado”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 11:34).

Comentó que muchas personas visitan su consultorio diciendo cosas como “el trabajo que hago me dañó el hombro”, a lo que él responde “tu tipo de trabajo no te daña el hombro, se dañó porque no te preparaste para hacer ese tipo de labor”.

Recomendó a los deportistas y a todas las personas que trabajan realizando algún tipo de fuerza muscular que antes de iniciar el entrenamiento o trabajo se preparen fortaleciendo el cuerpo con la actividad física, al tiempo de resaltar que los traumas musculares ocurren por los vicios adoptados en las posiciones corporales mientras se realiza el trabajo.

“Muchas de las lesiones son por fallas en la mecánica del entrenamiento, hay que escuchar al cuerpo y vigilar la mecánica porque siempre está la técnica sobre el peso, es decir, tienes que mantener la técnica sin importar la cantidad de peso que manejes”, indicó.

El especialista puntualizó que los deportistas profesionales dedican tiempo suficiente al entrenamiento para lograr el fortalecimiento del cuerpo y luego tener éxito en el campo de juego.

También resaltó que en el país hace falta la aplicación de más tecnología por parte de los entrenadores de los atletas, considerando que la instalación de laboratorios y la aplicación de análisis de biomecánica a los deportistas haría una gran diferencia en el rendimiento.

