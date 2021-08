(VÍDEO) ¿Cuáles motivos impiden que una mujer tenga un orgasmo?

Comparte esta noticia

Por: Creiddy Peña.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El médico sexólogo y terapeuta de parejas Carlos Durán expuso sobre los motivos que pueden impedir el orgasmo femenino, el cual definió como la mayor excitación y descarga de tensión sexual que experimenta una mujer en una relación.

“Lo que puede ocasionar que la mujer no pueda tener orgasmos es la falta de conocimiento de su cuerpo y los niveles de educación en cuanto a la sexualidad, también es algo que tiene que salir de ella, porque debe entender que se lo merece y la mujer que entiende que no se merece un orgasmo no lo va a tener”, manifestó.

Durán emitió sus comentarios en una entrevista realizada por los conductores Krismeli Brito Padilla y Melanio Anselmo Ureña, en el programa “Con la Dra. Controversia”, el cual es transmitido en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 4:10).

El especialista explicó que la mujer puede tener un orgasmo sin necesitar una pareja a través de la masturbación, sin embargo, puntualizó que la pareja es importante porque también colabora en la búsqueda de la excitación femenina.

“El orgasmo en la mujer es complejo, no es como en el hombre, el que muchas veces solo le basta con tocarse o con que lo acaricien e inmediatamente su mente está dispuesta a tener el orgasmo, pero la mujer no, ella necesita sentirse bien con ella misma y con la persona que está”, indicó.

En ese sentido, Durán resaltó que el orgasmo en la mujer pasa en fracciones de segundos y que se pueden dar de manera secuencial, en cambio, precisó que en el hombre es diferente porque el momento del orgasmo masculino es corto pero más prolongado y dijo que el hombre no lo puede volver a conseguir inmediatamente pero que la mujer si puede lograr varios orgasmos sucesivos.

Relacionado