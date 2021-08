(VIDEO) ¿Cuáles prácticas debes evitar cometer en las redes sociales?

Comparte esta noticia

Por: Creiddy Peña.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La doctora en publicidad y experta en marketing digital Vilma Núñez se refirió al tema de las redes sociales y cómo las mismas han modernizado la manera en que las personas se comunican, compartiendo a la vez cinco malas prácticas que se deben evitar cometer en estas plataformas digitales.

“Nosotros con nuestras marcas personales, aún no la utilicemos a nivel profesional vamos a influir, lo que significa que tenemos la gran responsabilidad de utilizar las redes sociales con propósito, significa tener muy claro, ¿qué público y qué no?”, agregó.

Núñez emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por la coach Lolita Suárez, en el programa “Atrévete a Transformarte”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Para la experta en marketing las cosas que deben evitar hacer las personas en las redes sociales, las usen para generar dinero o no, son las siguientes:

1- No ser constantes.

Explicó que el no ser constante en las plataformas digitales es un error cometido por muchas personas e indicó que para romper cualquier algoritmo digital o elevar los récords de ventas es necesario tener presente al consumidor y realizar publicaciones con frecuencia.

2- No compren seguidores.

“Es absurdo comprar seguidores porque eso no es un comportamiento normal, es tirar el dinero y el tiempo, e incluso hace que la gente desconfíe”, declaró.

3- No invertir en promocionar los contenidos.

En relación con las promociones, dijo que son inversiones a lo interno de los negocios porque si las empresas no promocionan sus contenidos y no les dan eco, entonces nadie más lo va a hacer.

4- Tienes que aprender a escribir.

“Corto o largo el texto, tienes que aprender a escribir por el poder que te da contar historias, y a través de una publicación poder educar mientras vendemos”, planteó.

4- No medir.

En este aspecto destacó que la medición en las redes sociales no es retroactiva por lo que si las empresas no empiezan a medir a partir del inicio no obtendrán los datos previos.

