(VIDEO) ¿Cuál es la mejor forma de expandirte y dolarizar tu patrimonio?

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La empresaria Stephanie Cabral, fundadora de Cabral Group Team, consideró que, cuando una persona se ha planificado, tiene ahorros y cuenta con una casa, la mejor forma de invertir su patrimonio es adquiriendo un segundo inmueble en Miami, en donde el 2 % de los extranjeros que invierten allí son dominicanos.

“El dominicano que ya tiene su casa propia, que quiere expandirse y dolarizar su patrimonio eso es lo que decide, cuando quiere invertir fuera del país dicen ‘llegó el tiempo’, ya sea que sus hijos quieran estudiar fuera o que quieran una segunda vivienda porque van mucho a Miami”, expuso.

Cabral fue entrevistada por la periodista Cristal Acevedo, en el programa “Debatiendo con Cristal Acevedo”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Expuso que todas las personas sueñan en algún momento de su vida con tener un hogar al que puedan llegar, descansar y sentirse pleno, y sobre todo, cuando tienen una larga trayectoria de trabajo y con su esfuerzo han logrado tener ahorros.

“Creo que todo el mundo merece un techo digno y ya hay personas que gracias al señor, con su esfuerzo y sus ahorros dicen ‘es tiempo de no dejarlos en un banco porque no me deja absolutamente nada, prefiero moverlo e invertirlo en algo que va a estar ahí y, suba o baje el mercado, siempre voy a tener una rentabilidad”, expuso.

Manifestó que hay facilidades para los dominicanos que quieren invertir en la ciudad estadounidense, pero que son desconocidas, como el hecho de que pueden obtener un préstamo hipotecario para comprar allí con un 30 % de inicial.

“Piensan que necesitan la residencia o un seguro social, simplemente con su visa B1/B2, que es la de turismo, pueden optar por un préstamo hipotecario y comprar con un 30 % una propiedad en Miami o en Estados Unidos y ponerlo a rentar”, añadió.

Seguridad

Cabral indicó que las personas que quieran invertir en un inmueble tendrán su dinero resguardado, porque el sector está regulado y para ser un agente inmobiliario se necesita una licencia y estar vinculado a una compañía para poder hacer negocios.

“Además allá como broker o agente inmobiliario tú no recibes ningún dinero de nadie, si a ti te dice algún agente deposítame un primer avance, pues no porque eso va a una tercera compañía, a un abogado, donde no se le paga al vendedor hasta que se cierre”, agregó.

Sector dominicano

También, destacó que el agente inmobiliario dominicano tiene mucho deseo de profesionalizarse y crecer, y ello lo vio en el congreso llevaron a cabo semanas atrás en el país, organizado por C5 GLOBAL el equipo de bienes raíces hispano más grande de los Estados Unidos y al que asistieron más de 900 personas de forma presencial.

“Yo quiero que se quiten lo que es vendedor, aquí somos asesores y empresarios de la industria inmobiliaria, cuando tú ves eso como un negocio tu quieres ayudar al prójimo, yo me pongo en los zapatos de mi cliente porque quiero realmente buscar lo que le acomode a él, no lo que me acomode a mí en comisión y el cliente percibe eso”, dijo.

