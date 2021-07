(VIDEO) ¿Cuál es el rol del maestro de ceremonia en los eventos?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora Lila León manifestó que el maestro de ceremonias es una pieza fundamental para el éxito de cualquier evento, destacando a la vez que estos profesionales no son los protagonistas de las actividades que conducen, sino el tema, el producto o la persona en torno a la cual se realice la actividad.

“El protagonista no es el maestro de ceremonias, el protagonista es ese producto o es una quinceañera o son los que van a contraer nupcias. En este caso yo creo que el maestro de ceremonias es el individuo que conduce el evento, el alma del mismo”, agregó.

León emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la productora de eventos Ana Teresa Gómez y el asesor de imagen Carlos Andrés Martínez, en el programa “Bodas & Eventos”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 08:55).

También, sostuvo que es un error por parte de las empresas o una determinada marca contratar un maestro de ceremonia en el último momento, debido a que considera que los oradores deben estar involucrados en todo el proceso de creación del evento para que puedan realizar su trabajo mucho mejor.

“Muchas veces las marcas o las empresas piensan en un buen orador en última instancia cuando ese maestro de ceremonia debe estar desde el primer momento en todo porque esa persona tiene que conocerse al dedillo lo que va a desarrollar a través de un guión”, señaló.

En tal sentido, expresó que el maestro de ceremonia debe estar en contacto con todo el proceso de creación del evento para que pueda empoderarse de cada detalle y así lograr conectar con el público.

Asimismo, dijo que el orador de un determinado evento siempre debe ser colocado en un punto estratégico para que pueda tener contacto visual y control de todo lo que acontece en el lugar en que se encuentra.

“En ocasiones se da que ese maestro de ceremonia, dependiendo del tipo de evento, sale caminando o del centro, pero termina en un punto medio donde puede manejar el escenario porque te da la visibilidad y más control de cualquier imprevisto”, manifestó.

Al referirse al guión del orador, León señaló que muchas veces los maestros de ceremonias cometen el error de centrarse mucho en el documento y se pierden de detalles que acontecen en la realización del evento y los cuales necesita comentar.

“Uno lo que debe de hacer es guiarse y no estar todo el tiempo con la cabeza hacia abajo porque eso no te va a permitir a ti hablar sobre algo que no está en el guión, pero que está en escenario como quien entra, quien sale, etc.”

Para saber más sobre el tema te invitamos a acceder al link y ver la entrevista completa.

Relacionado