(VIDEO) ¿Cuál es el error más común a la hora de buscar empleo?

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Jocelyn Hernández Adames, psicóloga y facilitadora en gestión humana y desarrollo, indicó que en 21 años que lleva trabajando en el área de reclutamiento ha podido percatarse de que las personas que buscan empleo aún siendo altamente calificadas cometen el mismo error al aplicar a una vacante.

“El primer error es que tú como profesional no identifiques cuáles son tus competencias técnicas, es decir, a cuál rubro tú puedas encajar como una pieza clave para trabajar”, señaló.

Hernández emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la conductora Krismeli Padilla Brito, en el programa “Con la Dra. Controversia”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 01:03).

En ese sentido, explicó que es un error que al momento de aplicar a una vacante los profesionales no sepan cuáles son sus competencias con las que pueden agregar valor a una empresa o institución determinada y es por ello que “cuando mando el curriculum, toco puertas, no consigo nada”.

“Si mi formación profesional es de psicología industrial orientada a gestión humana por competencia yo no puedo aplicar a una vacante de contabilidad, no puedo aplicar a una vacante de mercadeo, no puedo aplicar a una vacante de ventas y servicio”, agregó.

Resaltó también que hay muchas oportunidades de trabajo hoy en día, “ahora la persona debe estar preparada y saber cuales son sus limitaciones y habilidades, para así poder encajar en el mercado laboral”, el cual dijo hoy en día es muy competitivo.

“Debemos seguir preparándonos, complementando nuestros conocimientos con la parte técnica, tecnología, idiomática para que podamos ser competitivos en el mercado laboral y así poder conseguir un empleo”, dijo.

Agregó que la barrera idiomática y la de tecnología son de las mayores limitantes que tienen los profesionales hoy en día, para poder conseguir una oportunidad laboral y que sea bien pagada en el mercado.

