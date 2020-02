VÍDEO: Cruz pega primer HR en pretemporada

EL NUEVO DIARIO, FORT MYERS, Florida — A estas alturas de su carrera, es probable que el dominicano Nelson Cruz no necesite de la pretemporada Spring Training para ponerse a tono.

El bateador designado de 39 años mostró cero señales de óxido en su debut primavera el lunes para los Twins, al irse de 3-2 con un sencillo dentro del cuadro ante Nathan Eovaldi, abridor de los Medias Rojas, y dar también un inmenso jonrón por la banda contraria contra el relevista zurdo Kyle Hart. El batazo del sencillo también fue un balín que le pegó en un pie a Eovaldi, permitiéndole a Cruz llegar a la inicial.

Los Twins doblegaron por 3-2 a los Medias Rojas en el Hammond Stadium.

Nelson Cruz’s home run count is like a clock that ticks down from 40. I don’t know if it’s smart for him to be using them up in Spring Training. pic.twitter.com/3jqOvXIMFh

— Ben Porter (@Ben13Porter) February 24, 2020