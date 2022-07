(VIDEO) Cruz Jiminián sobre presencia viruela del mono en RD: No veo razón por la cual alarmarse

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El doctor Félix Antonio Cruz Jiminián llamó este jueves al pueblo dominicano a no alarmarse por la presencia en el país de la viruela del mono, al afirmar que esta es una variante de la misma que ha existido toda la vida.

“Yo no veo razón por la cual hay una alarma peor que cuando vino el covid, la viruela siempre ha existido. Esta es una variante de la misma viruela que conocemos y que provocan los mismos síntomas”, expresó.

El galeno insistió en que esta viruela siempre ha existido y que incluso, es endémica en algunos países, como el dengue en República Dominicana.

Explicó que esta enfermedad se caracteriza porque produce síntomas igual que la otra, como son dolor de cabeza, dolor en los ojos, decaimiento, fiebre y deshidratación.

Al ser abordado en su clínica de Cristo Rey, Cruz Jiminián dijo que la viruela del mono tiene algo característico, que son las ampollas, como vesícula de agua, que luego explotan y secan, el mismo proceso.

Llamó a la población a no alarmarse, ya que este virus no es mortal, como otros que afectan a la humanidad.

Aseguró que esta viruela, de 100 o 200 personas que le dé, pudiera matar a una, contrario a cualquier otra enfermedad que mata más del 2,3,4 y 5 %.

“Por ejemplo, el dengue te puede matar un 3 y 4%, el paludismo un 5 y un 6%, la leptospirosis un 8 y un 10, una neumonía un 6 y 7, o más y esta menos de 1%”, apuntó.

No obstante, llamó a la población a no dormirse, pero que no se deje abrumar del pánico.

Recomienda vacunarse

Tras ser cuestionado sobre su recomendación ante este virus, el afamado doctor llamó al pueblo a vacunarse, principalmente a las personas menores de 40 años de edad.

