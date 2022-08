(VIDEO) Cruz Jiminián informa le practicaron una cardioversión y se encuentra estable en su residencia 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El doctor Félix Antonio Cruz Jiminián informó este martes que tras las secuelas de la COVID-19 le practicaron una cardioversión, procedimiento médico en el que se utilizan choques rápidos y de baja energía para restablecer un ritmo cardíaco e indicó que está en condiciones estables en su residencia.

“A raíz del COVID-19, cuando me dio me dejó con una secuela del corazón que latía rápido y yo no le hacía caso, pero eso puede producir un un coágulo y ese coágulo da un infarto o una lesión cerebral severa”, dijo Cruz Jiminián.

Indicó que tras practicarle la cardioversión, la arritmia fue controlada y que por recomendaciones médicas está en reposo y expresó su agradecimiento a las personas que se preocuparon por su salud.

Asimismo agradeció a Dios que los mineros fueran rescatados con vida, quienes se encontraban atrapados en la zona sur de la concesión minera en Cerro de Maimón, provincia Monseñor Nouel, tras producirse un deslizamiento de rocas mientras laboraban en la empresa el pasado 31 de julio.

Relacionado