(VIDEO) Cruz Jiminián desmiente sea mediador para entregar prófugos por caso César El Abusador

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. –El doctor Félix Antonio Cruz Jiminián desmintió este jueves que se haya prestado para entregar a los prófugos de la justicia vinculados a la presunta red de narcotráfico del supuesto narcotraficante César Emilio Peralta, alias El Abusador.

Cruz Jiminián explicó que no conoce a ninguna de las personas vinculadas, según la Procuraduría, a César El Abusador, al tiempo que reiteró tampoco ha sido contactado para servir de mediador y gestionar su entrega ante las autoridades.

“Quiero aclarar que en ningún momento me he prestado a servirle a ninguna persona que haya delinquido, mi posición es servir como médico, no me he comprometido ni me voy a comprometer, no conozco esa gente nunca los he visto”, indicó Jiminián.

El galeno informó que hizo la aclaración luego de que en algunos medios de comunicación circulara la información, de que los implicados en el caso César El Abusador, lo habían contactado para por medio de él, entregarse a las autoridades.

La Procuraduría General de la República manifestó que 18 personas están vinculadas a la presunta red de narcotráfico que encabezaba el supuesto narcotraficante César El Abusador, dentro de los que se encuentran los deportistas y jugadores de béisbol Octavio Dotel y Luis Castillo, y los señores Yeimi Verónica Núñez Rodríguez, Natanael Castro Cordero y Edward Patricio Montero Cabral, así como Rodolfo Cedeño Ureña, Alan Gilberto Bueno Alcequiez, Rafael Reyes, Pablo Antonio Polanco Mateo, Roberto José Cáceres José, Yadher Rafael Jáquez Araujo, Heriberto De La Cruz Pérez, José Bernabé Quiterio, Lidio Peña Mota, Ana Gregoria Pérez Then, Manuel Sánchez Pérez y Obispo Féliz Lorenzo, entre otros, varios de ellos arrestados y otros en proceso de captura.

Anuncios

Relacionado