(VIDEO) Cruz Jiminián denuncia usan su imagen en promoción de producto falso

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El doctor Antonio Cruz Jiminián denunció este martes sobre una publicidad que usa su imagen en la que promocionan un producto que él no conoce ni ha consentido aprobación, y advirtió a la ciudadanía para que no se deje engañar.

El director de la clínica y la fundación que llevan su mismo nombre, indicó mediante un audiovisual que podría tratarse de una empresa extranjera que quiere estafar a ciudadanos con un producto falso hecho a base de supuestas hierbas naturales para el corazón, la hipertensión y la presión sanguínea, y que referida promoción circula hace días en diversos medios y plataformas digitales.

“No, yo no puedo promover un producto que es mentira, yo no conozco a esa gente, no están autorizados a usar mi nombre, mucho menos mi imagen. No se dejen engañar, no sean tontos”, expresó Cruz Jiminián al reiterar que no es parte de ese producto y que se abstengan de comprarlo.

