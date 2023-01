(VIDEO) Crucero más grande del mundo causa gran atracción en su visita a Puerto Plata

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA.- Una extraordinaria atracción representó el segundo día del naciente año 2023, la visita a esta ciudad San Felipe de Puerto Plata del majestuoso crucero turístico Wonder of the Seas (Maravilla de los Mares).

Dicha embarcación propiedad de la naviera Royal Caribbean y que es “el crucero más grande del Mundo” tocó el puerto Taíno Bay exactamente a las 8:35 de la mañana de este lunes, trayendo a bordo 8,790 personas (6,592 pasajeros y 2,198 tripulantes).

Miles de ciudadanos puertoplateños y de otras locaciones de la región, acudieron durante todo el día a la zona de La Puntilla del malecón local para admirar los 18 pisos del crucero Wonder of the Seas, cuya dimensión sobresalía en el muelle debido a que tiene 362 metros de largo y 64 de ancho.

Tras permanecer más de 10 horas en el puerto Taíno Bay, dicho crucero zarpó hacia Miami en medio de la algarabía de una gran muchedumbre de personas que se aglomeraron en el malecón de Puerto Plata, donde se observó una larga hilera de vehículos cuyos conductores quedaron embelesados.

Ya surcando el horizonte, a los lejos se divisaban parte de las cubiertas del Wonder of the Seas que tiene 2,867 cabinas o camarotes, incluyendo habitaciones con balcón y suites, con una fuerza de propulsión de 110,000 caballos de fuerza y se desplaza a una velocidad máxima de 41 kilómetros por horas.

El Wonder of the Seas es el buque insignia de la empresa Royal Caribbean International, es el quinto en la clase de cruceros Oasis de Royal Caribbean, su construcción se inició el 9 de mayo del 2019 en el astillero “Chantiers de l’Atlantique” en Saint-Nazaire, Francia y se completó en el 2022.

Este majestuoso barco fue recibido por la gobernadora provincial, Claritza Rochtte de Senior, el alcalde municipal, Roquelito García, el director regional del Ministerio de Turismo, Atahualpa Paulino, junto a ejecutivos de la empresa ITM Group que es la propietaria de la terminal Taíno Bay.

