(VIDEO) Cronista deportivo César Marchena: Desde niño supe lo que iba a ser en la vida

Por: Marolin Castillo.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cronista deportivo César Iván Marchena indicó que desde muy temprana edad comenzó encontrar su inclinación por el área del deporte en la radio y la televisión dominicana, profesión que al día de hoy asegura que desarrolla con dedicación y amor incansable.

Indicó que desde muy joven le han gustado los deportes e incluso llegó a practicar varios, entre los que destacó judo, baloncesto, béisbol y fútbol, pero también, llegó a ser maestro de educación física, lo que lo ayudó a conocer e inclinarse más por el área deportiva.

“Todo lo que tenía que ver con deportes para mí no era un límite, yo jugaba lo que sea y sobre todo que me gustara”, aseguró.

Marchena emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la conductora Paloma de la Rosa, en el programa “Novedades” el cual conduce junto a Laurie Peña, y que se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 05:35).

Asimismo, indicó que las discusiones familiares sobre deportes y su amor por la lectura le despertaron el interés por las crónicas deportivas desde que estuvo en el bachiller, llevándolo a realizar análisis profundos de forma empírica, lo que luego perfeccionó con el estudio de locución y las clases de comunicación en la Universidad Católica de Santo Domingo.

Contó que tuvo la oportunidad de empezar en la radio dominicana en el programa radial del cronista deportivo Juan José Rodríguez, resaltando que este le abrió las puertas por primera vez al mundo de los medios de comunicación, con quien además permaneció trabajando durante 6 años.

Por otra parte, en cuanto a sus preferencias a nivel de equipos deportivos, el cronista comentó que en esta etapa de su carrera profesional prefiere no mostrar inclinaciones por ningún grupo, y mantenerse al margen para no no perjudicar su trabajo y los medios para los cuales labora.

“Tú sabes que eso podría causar un poquito de revuelo y sobre todo conflicto en las redes sociales, por eso me mantengo al margen por el detalle de ser editor deportivo de Teleantillas y sobre todo, a nivel de reportero de programas radiales y televisivos”, aseguró.

En ese sentido, expresó que prefiere ver el deporte de una forma objetiva y es lo más indicado al momento de manejar estadísticas y realizar cualquier análisis o comentario sobre deportes.

Por último, destacó que la carrera de cronista deportivo es muy demandante y exige mucho tiempo de la persona, así como mucha lectura, manejo de estadísticas, conocimientos del idioma inglés y otros temas generales, por lo que dijo que siempre busca algo nuevo que aprender cada día.

Camacho recomendó a los jóvenes que quieren llegar a incursionar en el mundo de la locución y el deporte, a no tener límites y siempre buscar prepararse, tanto en el nivel empírico como en el académico.

“Yo creo que es bueno prepararse y nunca pensar en que ya llegué al final, siempre que el cielo sea el límite y sobre todo, ser lo más disciplinado posible, tanto a nivel analítico, como a nivel personal”, agregó.