(VIDEO) Critican PRM consulte a embajada de EE.UU. para elegir sus precandidatos

Critican PRM consulte a embajada de EE.UU. para elegir sus precandidatos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Gustavo Guzmán criticó la decisión del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), de enviar a la embajada de Estados Unidos su lista de precandidatos a puestos en las elecciones de 2024, a fin de que sea depurada.

El comunicador consideró que lo hecho por el oficialista es algo incorrecto e, incluso, peligroso porque sometería la democracia de República Dominicana a una injerencia extranjera.

“Entiendo que es un error que ellos hayan pasado las informaciones por ese filtro, no estamos en desacuerdo con que se verifiquen los diferentes datos, si con quién lo hace porque nosotros somos una nación libre, soberana y decidimos quienes son nuestros candidatos”, expresó.

Guzmán emitió sus comentarios junto al comunicador Yetsi Terrero, en el programa “Agenda Ciudadana”, transmitido por la plataforma digital «El Nuevo Diario TV”.

También sostuvo que en el país hay instituciones que tienen las competencias para servir de filtro al partido de gobierno si en verdad quiere hacer una depuración de sus aspirantes a puestos de elección popular.

Guzmán sostuvo que está acción del PRM lo que da entender es que el oficialista no le quiere dar el frente a un problema que tiene a lo interno de su organización.

“El problema que tienen de decirle a los aspirantes ‘no, usted no pueden aspirar porque no son candidatos idóneos’, entonces ese es el gran tema, que ellos no han podido dar la cara y le están dando con una de mito”, sumó.

