(VIDEO) Critican en redes sociales a comediante Jimmy Kimmel tras comentario sobre RD y Siria durante entrevista

EL NUEVO DIARIO, EEUU.- Usuarios de las redes sociales criticaron al comediante y presentador de televisión Jimmy Kimmel, tras presuntamente comparar a la República Dominicana con Siria, durante una entrevista realizada ayer en su programa Jimmy Kimmel Live!

Durante una entrevista al actor Miles Teller, quien promocionaba la serie de Amazon Prime, Too Old to Die Young, el también productor de televisión le preguntó al protagonista de Whiplash sobre el destino escogido para su despedida de soltero.

“Estuvimos en República Dominicana y mira pasamos un momento genial”, indicó el actor, a lo que Kimmel contestó riendo si “no había disponibilidad en Siria”.

Tras esto, Teller manifestó que el país y su gente es muy bella. “Estaba muy sorprendido de escuchar todo lo que están diciendo”, indicó el actor.

Luego de la entrevista, decenas de personas, a través de las redes sociales y YouTube, criticaron el comentario del comediante.

“¿Jimmy Kimmel comparó a República Dominicana con Siria? ¿Qué tan repugnante puede ser?”, comentó una joven en YouTube.

“Comparar RD con Siria en tema seguridad ? Una rastrería de marca mayor”, manifestó el abogado Vinicio Castillo Semán en su cuenta de Twitter.

“Mejor que pida disculpa”, indicó un usuario en Twitter.

“Muy irrespetuoso con la República Dominicana (y Siria) Jimmy… un comentario muy ignorante”, afirmó otra persona indignada en YouTube.

Actualmente la República Dominicana está siendo atacada a nivel internacional, tras el fallecimiento de turistas estadounidenses, en hechos calificados por las autoridades como aislados, que se han registrado en hoteles de la zona Este del país.

