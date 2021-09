(VIDEO) Critica papel de ADP en cuanto a formación tecnológica de maestros

Comparte esta noticia

Por: Creiddy Peña.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador y asesor de imagen pública, Mariano Abreu, criticó las “escasas” capacidades tecnológicas que estarían mostrando lo profesores en las pruebas del Concurso de Oposición Docente que lleva a cabo el Ministerio de Educación (Minerd), al tiempo de indicar que es responsabilidad de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), la formación de sus gremialistas antes de ser enviados a tomar los exámenes.

“La Asociación Dominicana de Profesores hace rato debió empezar a preparar a sus maestros porque tiene una responsabilidad gremial con la formación de sus miembros”, manifestó.

Abreu emitió sus declaraciones durante su participación en el programa “Enfrentados”, el cual conduce junto a Dugueslin Santana, Edward Ramírez y Jorge Moreno, y que se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 43:24).

Sostuvo que la Asociación Dominicana de Profesores debería tener un rol “más influyente” en las decisiones del Minerd, y no solo tomar decisiones gremiales, que en muchos casos, podrían estar “influenciadas” políticamente.

“Da mucha vergüenza y pena que la mayoría de esos profesores estén pasando por penurias de malformación en términos tecnológicos, yo no quiero que se entienda que estoy culpando a la ADP, lo que estoy diciendo es que debe propugnar porque sus miembros estén actualizados”, indicó.

En ese sentido, señaló que la ADP debería procurar que, en el caso de que no haya recursos para las capacitaciones, que sea aportado presupuesto por parte del Minerd o del Ministerio de Educación Superior, y que dichas entidades estipulen esa actividad en sus diferentes planes presupuestarios anuales.

“Con esto no estoy diciendo que no se haya hecho, pero la evidencia es que lo realizado no ha sido suficiente y el resultado es el que tenemos hoy”, expresó.

Relacionado