(VIDEO) Critica autoridades resten importancia a combatir microtráfico para celebrar casos mediáticos

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – El reconocido periodista Glenn Davis ha expresado su crítica en relación a la forma en que se celebra en la República Dominicana la lucha contra la delincuencia, enfatizando en que solo se destacan los casos grandes, pero no se hace lo suficiente en el combate contra el microtráfico.

Afirmó, que es preocupante que la lucha contra la delincuencia se centre únicamente en los casos más notorios, dejando de lado la importancia que tiene el combate al microtráfico.

“Qué hacemos con los delincuentes en el territorio dominicano, qué hacemos con el microtráfico que tanto afecta a los pueblos pequeños y barrios en el país. La DNCD y la Policía Nacional sabe dónde están los puntos en los barrios en el bajo mundo. Que me demuestren con hechos que eso no es así”, puntualizó Glenn Davis en su habitual comentario en el programa El Nuevo Diario AM.

El periodista señala, que este tipo de delito afecta directamente a la juventud y a los sectores más vulnerables de la sociedad, y que debe ser abordado con igual fuerza que los casos más mediáticos.

En su crítica, hace un llamado a las autoridades a tomar medidas más efectivas para combatir el microtráfico y otros delitos que surgen en la población, y ha destacado la importancia de involucrar a toda la sociedad en esta lucha. Recomendó, además, a los medios de comunicación a enfocar su atención en estos temas, ya que la opinión pública es fundamental para impulsar acciones que den resultados efectivos.

“Es necesario que las autoridades y la sociedad en general tomen acciones concretas para abordar estos problemas y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos”, concluyó.

