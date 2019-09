(VIDEO) Cristiano Ronaldo se ahoga en lágrimas al ver video inédito de su padre fallecido

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El astro del fútbol Cristiano Ronaldo se ha convertido en noticia luego de que se ahogara en lágrimas al ver un video inédito de su difunto padre durante una entrevista que le realizara el presentador Piers Morgan, en el programa de televisión “Good Morning Britain”.

Durante la emotiva entrevista el jugador de la Juventus habló de su difunto padre José Dinis Aveiro, quien perdió la vida, a los 52 años de edad, en el año 2005 por complicaciones derivadas a su problemas de alcoholismo.

Morgan le mostró al portugués un video con imágenes inéditas de su padre en el cual este decía “sentirse orgulloso de su hijo”.

“Nunca antes había visto este video, necesito estas imágenes para enseñárselas a mi familia”, expresó sorprendido CR7.

Asimismo Rolando indicó que no conoció al cien por ciento a su padre, ya que su alcoholismo hizo que la relación fuera problemática.

“No tuve con él una conversación normal. Fue difícil”, agregó el jugador.

Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos Ronaldo continuó diciendo:

“Convertirme en el número uno y que no haya visto nada. No me ha visto recibir premios…nunca vio lo que he llegado a ser”.

