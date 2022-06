(VIDEO) Cristal Acevedo crítica pensiones a periodistas; cree deben reclamar retribuciones iguales para todos los ciudadanos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La periodista y presidenta del Observatorio de Medios digitales, Cristal Acevedo, criticó que del erario público se saque una partida para otorgar pensiones de 40 mil pesos a periodistas que nunca cotizaron al Sistema Dominicano de Pensiones, cuando habría cotizantes que han trabajado 30 años y reciben retribuciones de 6 mil pesos, y en tal sentido dijo que sus colegas deben reclamar para que las pensiones sean iguales para todos los ciudadanos.

“Yo, por ser periodista no merezco una pensión de 30 mil pesos que sale del erario público cuando yo nunca he cotizado al Sistema de Pensiones de la República Dominicana y hay que sacar del Presupuesto Nacional para darle a un periodista y mantenerlo contento cuando él debería ser el primero que esté reclamando que las pensiones sean iguales para todos los ciudadanos”, consideró.

Acevedo fue entrevistada por la coach Lolita Suárez, en el programa “Atrévete a Transformarte”, transmitido por la plataforma digital El nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Sostuvo que siempre ha criticado las pensiones a periodistas que no cotizaron al sistema porque el periodismo “es un sacerdocio” que incita al servicio y a que el profesional del área se convierta en un intermediario entre las esferas de poder y el ciudadano común que no tiene acceso a ellas.

CDP

Durante la entrevista, la autora del libro “Periodismo en la era de la transformación digital” exhortó al Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) a abocarse a producir espacios donde este profesional se sienta identificado y se le permita desarrollar su labor de una manera más digna, y evitando que personas que no estudiaron periodismo sigan “usurpando” sus espacios.

Consideró que la aparición y evolución de los medios digitales ha permitido que las personas se empoderen de la información y que en ocasiones, quienes emiten comentarios a través de ellos se consideren periodistas.

“El que usted esté en un medio de comunicación de manera ilegítima, porque usted no estudió periodismo, eso no lo hace periodista, usted simplemente es una fuente de información, pero usted no es periodista”, puntualizó Acevedo.

En ese aspecto, dijo que el CDP debe enfocarse porque “no está haciendo su trabajo” desde hace mucho tiempo y ha permitido que “nuestra profesión se cualquierice”.

Relacionado