(VIDEO) Criminólogo afirma patrullaje mixto es una “panacea” para la delincuencia en RD

Comparte esta noticia

El NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El patrullaje mixto, puesto en marcha la semana pasada, y al que las autoridades atribuyen una disminución de 25% en los actos delictivos en el país, fue valorado por el criminólogo dominicano, Wilfredo Mora, quién argumentó que este operativo policíaco-militar puede ser una solución para la delincuencia en la República Dominicana.

En ese sentido, el experto manifestó que los agentes que están realizando este este servicio deben ser asignados en las localidades donde residen, debido a que conocen estos lugares y pueden identificar donde se da el mayor volumen de crímenes y otros actos delincuenciales.

“El patrullaje mixto y el patrullaje a pie es prácticamente la panacea de la delincuencia. Esas personas que patrullan en una comunidad deben ser de esa comunidad, no pueden avanzar si no son adiestrado en todos los alcances y tentáculos del patrullaje a pie, deben ser personas que sepan negociar y adaptarse al conflicto”, expresó.

En una entrevista realizada por Edward Ramírez en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Mora indicó que los agentes del orden deben recibir educación y entrenamiento sobre los nuevos instrumento con los que se les pretende dotar dentro de la reforma policial, antes de ser salir a las calles.

(Ver en el minuto 21:11).

“Lo importante es crear un programa que sepa cambiar la conducta del policía y el comportamiento. No se puede creer que una persona que no ha hecho eso antes, solamente porque tenga medios digitales electrónicos lo hará”, emitió.

Sostuvo que la educación es fundamental para que la reforma policía pueda funcionar. Asimismo, dijo que es importante que cada uno de los proyectos implementados cuente con planificación y proyección para que se puedan convertir en programas que perduren en el tiempo.

“La cuestión es que todos esos programas son cosas que entran y se olvidan a la semana que viene, porque no cuentan con estadística, no tiene recursos humanos, pero tampoco tienen proyección, por eso no se convierten en programas, los programas generalmente duran, así que un plan es una cosa que promete algo”, externó.

Los patrullaje mixtos no son una nueva estrategia, debido a que estos regresan cada cierto tiempo para hacer frente a los reiterados aumento en la criminalidad en la República Dominicana. Es bueno recordar que en el 2004 el expresidente Leonel Fernández se vio en la obligación de desplegar alrededor de cinco mil soldados en las calles, acción que tuvo que repetir dos años más tarde.

De igual forma, Danilo Medina dio continuidad a esta medida en el año 2013, 2015, 2017, y 2018, debido al alto índice delincuencial que existía en el país.

Relacionado