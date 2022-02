(VIDEO) Creen proceder de la Policía puso en peligro vida de estudiantes en liceo de SFM

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- ¿Y si los jóvenes hubieran estado armados?, cuestionó el analista político Luis Ramírez, tras condenar que miembros de la Policía Nacional arrestaran dentro de un liceo en San Francisco de Macorís, a jóvenes que protestaban en demanda de varias reivindicaciones sociales.

Consideró que este acto ocurrido el pasado martes, en el que fueron agredidos por agentes uniformados varios dirigentes estudiantiles, puso en peligro la vida de los demás estudiantes y del personal del Liceo Manuel María Castillo.

“Si uno de esos muchachos hubiera estado armado y le disparara a un policía, lo que habría ocurrido en ese recinto escolar es una desgracia terrible” exclamó, haciendo énfasis en qué habría sucedido si cualquiera de ellos hubiese tomado como rehén a algún estudiante para protegerse.

Ramírez externó sus conclusiones mientras conducía el programa “Aquí se Dijo”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 14:30).

Resaltó que el procedimiento que debieron seguir los miembros de la Policía Nacional, no era simplemente entrar, sino llamar una unidad especial y en compañía de un fiscal arrestar a los implicados, porque según explicó, ese es el proceso a seguir en un Estado de derechos.

En tal sentido, el profesional de la comunicación insistió en que la forma en que se comportaron los miembros del cuerpo del orden violó todas las disposiciones legales que implica este tipo de actos y recalcó el riesgo potencial al que fue expuesta la población escolar.

De igual forma, Ramírez aclaró que no justifica el acto cometido por los jóvenes, sin embargo, afirmó que el deber de la Policía es salvaguardar el cumplimiento de las normas y no igualarse a la ciudadanía, porque la misma no está revestida de autoridad que le impida transgredir los reglamentos.

“No podemos hacer lo que hace el ciudadano común, porque su misión es salvaguardar el cumplimiento de la norma, porque entonces no necesitaríamos órganos para la vigilancia, para el cumplimiento y para la protección”, subrayó.

