(VIDEO) Creen mayor reto del MP este año es dar una solución efectiva a sus expedientes

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Jorge Moreno aseguró que uno de los mayores retos a los que se va a enfrentar el Ministerio Público este año 2022 es dar una solución definitiva a la mayoría de los expedientes que tiene abiertos, tras indicar que posee la esperanza de que estos casos no se queden en el vacío ya que la población solo quiere “ver gente presa”.

“Uno de los retos que tiene este Ministerio Público es dar una solución efectiva a la mayoría de esos expedientes que ya están abiertos, pero sobre todo estas resoluciones no deben ser en el vacío, porque aquí se quiere gente presa”, expresó.

Moreno realizó estas declaraciones durante su participación junto a Edward Ramírez en el programa “Enfrentados”, el cual es transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Expuso que el pueblo no está pidiendo justicia porque simplemente le da la gana, sino porque entiende que existen suficientes pruebas para condenar a los responsables por sus actos.

“Repito que no es meter gente presa porque me da la gana, porque andaba con fulano, porque era cuñado de fulano, no, es cumpliendo el debido proceso, pero también garantizando en términos efectivos que se haga justicia”, sostuvo.

En ese sentido, exhortó al Ministerio Público a actuar rápido en armar y analizar cada uno de los expedientes, para que pueda adoptar las medidas necesarias y emplearlas.

