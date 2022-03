(VIDEO) Creen declaraciones de “El Torito” pueden ser un “búmeran”; le sugieren buscar asesor

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tras arremeter Héctor Acosta “El Torito” contra el ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, vía Twitter, el comunicador Mariano Abreu sostuvo que el senador no puede estar constantemente en los medios atacando al gobierno y a los funcionarios de su propio partido, porque sus declaraciones pueden tener un “efecto búmeran” en algún momento.

“Necesitas un asesor de imagen pública porque estas declaraciones son como el búmeran, esto dice que tú como senador no has sido capaz de sentarte a hablar con Franklin García Fermín, un hombre diáfano, cálido, un ministro que no trabaja a puertas cerradas, esto dice que te ha faltado capacidad de negociación querido amigo”, expresó el comunicador.

Sostuvo sus planteamientos al hablar sobre las declaraciones emitidas por el senador de Monseñor Nouel, cuando el pasado martes tuiteó que el ministro García Fermín “puso a toda una provincia a perder el tiempo y hacerse ilusiones con becas”.

Abreu emitió sus comentarios junto a los comunicadores Candie Rosario y Jenssen Valdez, en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66 y Latina TV en la región Este, y en Estados Unidos, Festiva TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 47:26).

Consideró que si “El Torito” no logró conseguir una cantidad de becas para jóvenes de su provincia a través del ministro de Educación Superior, eso indicaría que está “fallando” en su capacidad de negociación porque esas oportunidades se las darían incluso a personas con menos estatus político que él.

Asimismo, le aconsejó que cuando no logre conciliar con algún funcionario sobre aspectos importantes lleve el caso a la Presidencia de la República, porque el presidente Luis Abinader “no le va a dejar de coger la llamada”.

Dijo que con ese tipo de declaraciones el legislador no solo le hace daño a su imagen pública, sino que tampoco les convendría al Gobierno ni a su partido político.

“Cada vez que usted se expone a los medios de comunicación con cosas como esta, está diciendo otra cosa porque esto es como la moneda, tiene dos caras. Cuidado que la imagen pública es la reputación sostenida en el tiempo, cuidado que su reputación está por lo alto, cuando la imagen pública sufre, la reputación sufre”, advirtió.

