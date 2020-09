(VIDEO) CP del PLD avanza en preparativos de su noveno congreso

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dejó conformada este domingo la Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina con la designación de representantes de la comisión política, central y la base partidaria en la estructura designada.

En el encuentro realizado en la Casa Nacional del PLD, Temístocles Montás, presidente del partido, dio a conocer las decisiones adoptadas en unas seis horas de deliberaciones

En torno a la celebración del IX congreso ordinario del PLD, se acordó constituir la comisión que dirigirá ese proceso interno integrada por once dirigentes de la organización.

“De los cuales cinco son compañeros del Comité Político, tres son compañeros del Comité Central, y tres son compañeros de la base del partido con la responsabilidad de trabajar todo lo relacionado con el congreso peledeísta que lleva por nombre José Joaquín Bidó Medina”, explicó Montás, a través de un comunicado de prensa.

Indicó que el Comité Político integrará la comisión organizadora del Congreso, Cristina Lizardo quien será la coordinadora, Abel Martínez, Alejandrina Germán y Melanio Paredes y Andrés Navarro. En tanto que por el Comité Central estarán Margarita Pimentel, Frank Olivares y Armando García.

“Por los compañeros de la base del PLD estarán el compañero Juan Ariel Jiménez, Zoraima Cuello y el compañero Johnny Pujols”, agregó el presidente del Partido de la Liberación Dominicana.

Otro aspecto trabajado fue la designación de cuatro comisiones entre sus propios miembros para preparar documentos que les serán sometidos a las bases de la organización en el curso del Congreso.

“Una comisión de Estatutos, una de Línea Política y Declaración de Principios, una de Organización, y otra que abordará sobre Partido, Sociedad y Tecnología de la Información,”, detalló el portavoz peledeista, agregando la comisión organizadora, que se escogió mediante el voto secreto de los participantes de la reunión.

Dijo que la comisión organizadora del IX congreso del PLD someterá un calendario de trabajo y propondrá a cualquier otra comisión que se considere pertinente para el buen desarrollo del mismo.

La reunión se desarrolló con la participación de 31 de los 35 miembros que componen la matrícula del Comité Político con una línea frontal integrada por Danilo Medina expresidente de la República; Juan Temístocles Montás, presidente del Partido Morado; el excandidato presidencial Gonzalo Castillo, y la exvicepresidenta, Margarita Cedeño.

TSE obstruye derecho del PLD

Es evidente la actitud deliberada del Tribunal Superior Electoral de retardar la oficialización de su fallo respecto de dos diputaciones que le fueron despojadas, planteó el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tras culminar su reunión de este domingo.

Al referir al primero de los temas tratados Temístocles Montás dijo que, se dio continuidad a la labor de obstrucción que viene desarrollando el Tribunal Superior Electoral (TSE) para evitar que el PLD ejerza ante el Tribunal Constitucional el derecho a invalidar la decisión del primero respecto de dos diputaciones, en San Cristóbal y Barahona, luego del pasado torneo electoral presidencial congresual.

“Tomaron la decisión, pero de manera irresponsable no han emitido la sentencia. y obviamente si no emiten la sentencia, el PLD no puede recurrir ante el Tribunal Constitucional. Lo están haciendo de manera deliberada”, enfatizó Montás.

Insistió que el presidente de dicho tribunal, Román Jáquez, está actuando de manera irresponsable porque emitieron el dispositivo pero no han remitido la sentencia argumentada; lo cual consideró obstruye francamente el derecho del PLD a recurrir ante el Tribunal Constitucional.

“Demandamos de manera urgente que el Tribunal Superior Electoral emita la sentencia”, exigió Temístocles Montás.

Responsabilidad del PRM

Temístocles Montás negó que en la reunión de este domingo hayan abordado el tema del envió a la Procuraduría General de denuncia en contra de funcionarios del pasado gobierno peledeísta.

También dijo que en vez del actual partido gobernante proponer al PLD que analice las razones de su derrota electoral, lo que debe hacer dicha agrupación es “sentarse a evaluar la responsabilidad que tienen como gobierno”.

Respecto de las causas de no alcanzar esta vez mayoría de votos, sostuvo que no es necesario una evaluación porque la dirección política está bien clara al respecto; insistiendo que “Eso es lo que ellos deben hacer, sentarse a reflexionar sobre la gran responsabilidad que tienen como Gobierno en el contexto de una situación sumamente delicada en la República Dominicana”.

El presidente del PLD indicó que los documentos que serán elaborados y sometidos a las bases entre otros aspectos tendrán en cuenta las evaluaciones sobre la participación del PLD en el proceso electoral.

“No le podemos aceptar , bajo ninguna circunstancia al PRM que nos indique a nosotros lo que tenemos que hacer. Ahora ellos lo que tienen que hacer es gobernar y tratar de sacar al país de la situación de dificultades en que se encuentra” concluyó Montás