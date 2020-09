(VIDEO) Covi Quintana estrena su nuevo sencillo “Te echo de menos”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. Covi Quintana, cantautora dominicana, estrenó su más reciente sencillo musical, titulado “Te echo de menos”, con el que a ritmo de guitarra, piano y voz melodiosa, continua calando en el gusto de sus fanáticos, sumando un nuevo escalón en el ascenso de su carrera musical.

“Tengo ganas de seguir creciendo y sola no puedo hacerlo, esto ya no es mío, es de ustedes. Gracias por disfrutarse toda esta vaina conmigo, por ayudarme a no salirme del camino”, escribió la intérprete de “Pegadito”, al momento que hacía pública la noticia del lanzamiento a través de su cuenta de Instagram. Añadió “gracias por confirmarme que aún hay espacio para canciones como esta”.

El audiovisual, que ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de la artista, es una producción de Otra Vaina, bajo la dirección de Francesca Izquierdo y la misma Covi. Su nuevo sencillo musical, de tres minutos y tres segundos de duración, llega al mercado como adelanto de una nueva producción musical que pretende lanzar este año.

“Te echo de menos”, autoría de la artista, se une a los sencillos “No me despegues de tu boca” y “No me preguntes si estoy bien” como parte de los estrenos más recientes en los que la artista expresa sus sentimientos a ritmo de composiciones y donde le abre su corazón a los seguidores de su música.