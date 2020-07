(VIDEO) Corina Smith y Amenazzy estrenan tema “Aunque me lo niegues”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- La destacada cantautora venezolana, Corina Smith, se une al urbano dominicano Amenazzy en su nuevo tema “Aunque me lo niegues”, que estrena hoy viernes 17 de julio bajo el sello Rimas Music, logrando un junte explosivo que combina a la perfección ritmo y sentimiento.

“Aunque me lo niegues” es una canción que mezcla el reggaeton moderno con el reggaeton de la vieja escuela, ya que tiene elementos que se usaban antes, como los violines, resultando en un tema fresco, romántico y bailable y coqueto entre la cantante venezolana Corina Smith y Amenazzy, uno de los reggaetoneros dominicanos más prominentes en la actualidad y que cuenta con grandes colaboraciones con artistas de talla internacional tales como: Don Omar, Bad Bunny, Arcángel y Nicky Jam, entre otros.

El tema es una narración de aquellos recuerdos de una relación amorosa que no funcionó, pero que marcó la vida de ambos. Aún en negación, se refleja la añoranza de ese fuego que dejó las cenizas.

“Aunque me lo niegues”, disponible ya en todas las plataformas digitales, fue producido por los talentosos: Rafael Salcedo alias Neneto, Pablo C. Fuentes apodado Bifi, y Freddy Montalvo Jr.

Corina indicó que “Aunque me lo niegues” es un tema perfecto para dedicárselo a un ex que ya tiene una relación nueva, pero algo te dice que no te ha superado por completo.

“Aunque me lo niegues”, está disponible en todas las plataformas digitales y puedes disfrutar del video musical en el canal de YouTube de Corina Smith, el mismo fue filmado en varias locaciones en Miami y dirigido por José Saramago y bajo la casa productora Filmheads el cual presenta imágenes alusivas a una historia de amor que atrapará a todos desde el primer segundo.

