(VIDEO) Copppal reitera importancia cotejo manual en elecciones; miembros sostienen encuentro LF

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El expresidente Leonel Fernández se reunió en la mañana de este lunes con miembros de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), tras los resultados de las primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

A su salida del encuentro, la directora de Observación Electoral del citado organismo, Dolores Gandulfo indicó que “nosotros vinimos a plantearle (a Fernández) cuáles son los puntos que pusimos en el informe entregado a la Junta Central Electoral y, en ese sentido, que va en línea con lo que presentamos el día anterior como informe preliminar”.

“El expresidente nos planteó cuáles serían sus pasos a seguir, simplemente para comunicarnos sus puntos”, sostuvo.

Gandulfo indicó que su informe va en línea con lo que ya han planteado: que para dar garantías, de este sistema, de cara a las elecciones del 2020 es importante el cotejo manual.

“Fue lo mismo que pusimos en el informe. En ese punto hicimos algunas recomendaciones, resaltando muchos aspectos que vimos interesantes del sistema como la alta capacitación que han tenido todas las autoridades de las mesas, también el espiritú cívico que se ha presentado en la jornada”, indicó.

Asimismo, en el informe la Copppal plasmó los puntos a mejorar de cara a las elecciones.

Al ser preguntada sobre si constataron alguna clase de fraude, Gandulfo manifestó que “nosotros no podemos, no hacemos auditorias de sistema; no hemos sido convocados para eso”.

