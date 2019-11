(VIDEO) Coordinador de campaña del PRM asegura equipo de trabajo estará integrado por 100 mil personas

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. –Roberto Fulcar, coordinador de la campaña del candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) , informó que el equipo de trabajo de Luis Abinader estará integrado por 100 mil personas a nivel nacional e internacional. “Somos conscientes que el cambio no sólo es de personas, hay que garantizar un congreso, un parlamento competente, de igual forma un gobierno local que permita a los cabildos dar servicios con calidad fortalecido con mayores presupuestos. Por eso trabajamos todas las horas para obtener la victoria en mayo 2020”, agregó Fulcar. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord