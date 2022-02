(VIDEO) Convocan jóvenes de SDN para que se integren a proyecto de desarrollo sostenible

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La arquitecta y Premio Nacional de la Juventud, Niwrka Tejeda, realizó un llamado a los jóvenes del municipio Santo Domingo Norte para que se integren al proyecto de identificación Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se está desarrollando en esta demarcación.

“Ahora mismo estamos trabajando con Santo Domingo Norte, y voy a tomar la oportunidad para invitar a los jóvenes a que se inscriban en el proyecto, el ayuntamiento está esperando por ustedes, ¡inscríbanse!”, invitó.

Tejeda fue entrevistada por Priyanka Rodríguez, Mijail García, Enrique Mota y Julio González en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, el cual es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Afirmó que la República Dominicana está metida en un círculo vicioso que no permite que su población avance. En tal sentido, comunicó que este proyecto capacitará de forma gratuita, como técnicos en gestión territorial, a los voluntarios que decidan integrarse.

Sostuvo que el entrenamiento que se realizará en formato físico y virtual, tendrá una duración de tres meses, y contará con una certificación internacional, además de premios y becas para los participantes.

Durante su alocución la arquitecta expresó que la convocatoria que está abierta para jóvenes de 16 años adelante también abarca la provincia Monte Plata, además de los municipios Neiba, y El Seibo.

De igual forma, comentó que ODS Municipal realiza una captación de fondos internacionales, y genera expediente ejecutivo basado en lineamientos específicos, con el objetivo de desarrollar iniciativas en beneficio del crecimiento de los municipios del país, creando grupos de apoyo para impulsar la colaboración local.

Luego de ser cuestionada sobre el origen del Instituto Arnaiz, su dirigente comentó que este organismo nació como una estrategia para poder ayudar a los municipios, ya que, según expresó ningún ayuntamiento cuenta con recursos para desarrollar los proyectos que desea.

“En sentido general, cada vez que vas te dicen que no hago tal cosa porque no tengo dinero. Pero quizás tienen los recursos, pero no los saben administrar, es por eso que la fundación nació para fortalecer en toda Latinoamérica esa parte de los municipios”, subrayó Tejada.

