(VIDEO) Convocan a una manifestación en el sector Piantini, DN, en demanda de reapertura de los colegios

Porque los niños pueden ir al cine, a restaurantes, a hoteles, a clubes… y NO a sus espacios educativos? ¿Por qué es más importante para este gobierno impulsar el turismo que educar al futuro de nuestro país? ¿Por qué, ya se le han expuesto al ministro @roberto.fulcar todos los daños mentales y emocionales a corto y largo plazo que este encierro tiene en los niños, porqué invertir una cantidad ofensica de dinero para dejarlos trancados? ¿Por qué si ya se han evidenciado el aumento en violencia, abuso sexual, trabajo y matrimonio infantil, nuestro ministro INSISTE en dejar los niños encerrados con sus abusadores, sin poder estar en sus refugios: las escuelas? ¿Por qué, si los niños NO se contagian como se pensaba y TAMPOCO contagian a otros como s pensaba, tienen ellos que estar encerrados? ¿Por qué los adultos pueden 'botar el golpe', y los niños no? Por esto, y por MUCHO MÁS me uno a la protesta de @ppep.rd …. #AquiSIyalAulaNO Únete, donde estés, tómate tu foto con tus hijos con uniforme, y compártela con el #AquiSIyalAulaNO