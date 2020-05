(VIDEO) Convocados por la ultraderecha miles de españoles protestan contra Sánchez

View this post on Instagram

Miles de personas se manifestaron este sábado en España, convocados por el partido ultraderechista Vox para protestar por la gestión que el Gobierno está haciendo de la pandemia de coronavirus, mientras que el jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, anunció la reapertura al turismo extranjero en julio, ante la remisión de la enfermedad. #elnuevodiariord