(VIDEO) Contralor asegura fiscalizan actual gestión; no son juez y parte “como dicen”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El contralor general de la República, Catalino Correa Hiciano, indicó este viernes que el órgano fiscalizador del Estado anteriormente no estaba cumpliendo su rol, por lo que iniciaron a realizar auditorías para dar cumplimiento a un mandato constitucional, asegurando que no son juez y parte “como dicen”, porque están aplicando fiscalización al actual Gobierno.

“No me gusta hacer referencia al pasado, pero existiendo las unidades de auditorías pasaron actos que fueron tipificados como corrupción, ahora sí estamos aplicando fiscalización a la gestión de este Gobierno, con el único propósito de que los recursos sean utilizados de manera pulcra y transparente”, expresó.

Correa Hiciano emitió sus consideraciones durante una entrevista realizada por los periodistas Enrique Mota, Rafael Zapata, Julia Muñiz y Glenn Davis Felipe, en el programa “El Nuevo Diario AM”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV, tras sostener un breve conversatorio e intercambio de ideas con Persio Maldonado Sánchez, director del periódico.

(Ver comentarios a partir del minuto 30:26).

En tal sentido, dijo que cumpliendo con lo que establece la Constitución de la República y la Ley 10-07, del Sistema Nacional de Control Interno, se ha dispuesto la presencia de las unidades de auditorías en las instituciones para mantener el control y velar para que se cumplan las normativas vigentes.

Plan Estratégico Institucional

El contralor indicó que al llegar a la Contraloría y realizar un análisis exhaustivo de todas sus áreas, determinaron que la institución necesitaba de una transformación real y efectiva dentro del marco legal y de los controles, por lo que elaboraron el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024, que hicieron público la pasada semana.

“Naturalmente no tuvimos que esperar que estuviera terminado el plan para ir haciendo las modificaciones y las actualizaciones que demandaba la contraloría, fuimos trabajando sobre la marcha y vamos a seguir implementando lo que necesita la institución para presentar una Contraloría moderna, acorde a estos tiempos”, agregó.

Puntualizó que la base fundamental del proyecto es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Interno, la creación de las unidades de la Subcontraloría de auditoría y la Subcontraloría antifraude, siendo esto último una novedad que trajo la actual gestión.

Agregó que el Plan Estratégico Institucional contempla también la excelencia operativa y el desarrollo del talento humano.

Pago por cheques

Correa Hiciano refirió que los pagos auditados se enmarcan dentro de las acciones del Gobierno para velar por el buen uso de los recursos, y dijo que a pesar de que fueron muy criticados cuando empezaron a pagar por cheques, continuará con la modalidad de pagó el próximo año.

“Es sorprendente la gran cantidad de gente que estaban fuera y vinieron a cobrar. Por la fecha tuvimos que paralizarlo, por un asunto del doble sueldo, nos detuvimos en el mes de octubre y eso nos significó un ahorro de aproximadamente mil millones de pesos”, expresó.

Agregó que, por el momento, resta el Ministerio de Educación y todas las instituciones que se desprenden de él, así como el Servicio Nacional de Salud (SNS).

Auditor desvinculado

Al referirse al exempleado que incautó cerca de 20 vehículos de militares activos y retirados de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), explicó que se trataba de Joel Encarnación, quien fungía como supervisor de los equipos de auditores de la Contraloría General y cuya función era vigilar, sin embargo, sobre una base desconocida asumió un papel que no le correspondía.

Puntualizó que la función de la Contraloría no tiene que ver con retener ningún bien, porque ello corresponde a la administración de cada institución, además de indicar que los auditores no tienen que dar ningún tipo de explicación.

“El auditor no tiene que dar explicaciones, el auditor habla con el informe de auditoría y no tiene que dar informaciones ni declaraciones como en efecto pasó, el auditor fue, contó hay cinco vehículos de este año y lo tiene fulano de tal, y eso se hace contemplar en el informe de auditoría, no más”, explicó.

