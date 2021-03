(VIDEO) Continúa juicio de fondo caso Odebrecht con lectura en español primera prueba de las delaciones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional reinició en la tarde de este jueves el juicio de fondo por el caso Odebrecht, con la lectura en español de la prueba número 1, correspondiente a las delaciones.

En la audiencia, el principal imputado del caso, Ángel Rondón, aclaró al tribunal que la empresa multinacional no solo se dedicaba en el país a la realización de obras públicas, sino también a proyectos turísticos, muchos de los cuales no se llegaron a concretizar, como está escrito en la primera prueba.

Rondón aclaró también que los proyectos leídos en la prueba número uno, “eran solo proyectos de intención, no ejecutados, creo que fueron obtenidos durante los allanamientos, pero no tiene importancia leerlos, no tienen validez”.