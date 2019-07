(VIDEO) Consultor político Antonio Sola dice niveles de liderazgo en RD “son de mucha mediocridad”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El consultor político español Antonio Sola afirmó este miércoles que los niveles de liderazgo en el país, en términos generales, “son de mucha mediocridad”, al tiempo que indicó que la oposición dominicana está muy desarticulada.

“Yo creo que la oposición está muy desarticulada, y que los niveles de liderazgo, en términos generales, son de mucha mediocridad, y no está destacando nadie. Y no me refiero a la oposición, sino el conjunto total de los políticos”, manifestó el también experto en el manejo de campañas políticas y electorales.

Durante una entrevista en el espacio radial La Súper 7 en la Mañana, Sola calificó como vergonzoso pensar que un legislador cobre por votar a favor de una eventual reforma a la Constitución.

“Es muy triste ver cómo se pelean en el Congreso y cómo se disputan en los medios de comunicación cuando uno dice cuánto cobra un diputado por aprobar la reforma o no”, indicó.

“Es vergonzoso pensar que un diputado que ha sido elegido por el pueblo para votar leyes y que ese es su trabajo, quiera cobrar 30 mil dólares por votar sí a la reforma Constitucional para poderte reelegir. Creo que es un disparate y normalizamos cosas que no son normales”, agregó el consultor.

Sola considera que los candidatos a puestos electivos deben velar por un proceso electoral transparente, al tiempo que indicó que es importante que los dominicanos ejerzan su derecho al voto.

“Yo creo que el dominicano tiene que salir a votar. Y les diría a los dominicanos que si llega un político y les dan una bolsa de frijoles, tómenla, y díganle que van a votar por él. Pero luego, en la urna, hagan lo que les dé la gana, porque son libres y nadie puede vigilarlos a la hora de votar. Eso es lo que hay que decirle a la gente”, agregó.

