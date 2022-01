(VIDEO) Consultor Jurídico dice críticas al contrato de fideicomiso de Punta Catalina “son partidarias”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, indicó este miércoles que algunas críticas que ha realizado la sociedad civil de que hay violaciones a la Constitución y leyes del país en el contrato de fideicomiso de Punta Catalina, son partidarias.

“El trabajo de la oposición es criticar al gobierno y es necesaria la oposición y son necesarias las críticas y le sirven al gobierno, pero algunas de esas críticas son partidarias”, precisó Peralta, al finalizar la audiencia solemne del aniversario del Tribunal Superior Electoral (TSE).

“El contrato de fideicomiso de Punta Catalina, puede estar bien o no estar, lo único que es cierto es que esas personas que así opinan, es decir, que dicen que no está correcto el contrato, denotan que no han leído el documento”, precisó.

Por lo que instó a las personas a leer el documento relativo al fideicomiso y el contrato “para que vean que no es así”.

Sobre los comentarios de que se podría privatizar la planta, precisó que el curso del contrato no permite de su “privatización” por lo que animó a las personas a que lean el documento para que no tengan “opiniones erróneas”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Periódico El Nuevo Diario (@elnuevodiariord)

Relacionado