(VIDEO) Consultor asegura no solo en RD políticos quieren perpetuarse en el poder 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El consultor político argentino Daniel Ivosku sostuvo este viernes que no es un patrimonio de los dominicanos el que los políticos no quieran retirarse y ello podría constatarse con distintos casos de Latinoamérica, donde varios líderes han entrado y salido del poder en más de una ocasión y continúan trabajando para volver.

“Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina, fue presidenta dos veces y volvió ahora como vicepresidenta porque si no armaba una fórmula no lograba acceder al poder, Lula quiere volver en Brasil, en Ecuador Rafael Correa sigue intentando poder estar, en Colombia Uribe terminó él, puso a Santos, a Duque, pero sigue manejando los resortes del poder”, expuso.

Ivosku fue entrevistado por los periodistas Enrique Mota, Liliam Mateo y Rafael Zapata, en el programa “El Nuevo Diario AM”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

El consultor consideró que el que un político verdaderamente se retire depende de la sociedad al no votarlo y buscando otras opciones, que es cuando entonces un líder se verá retirado.

También sostuvo que los políticos no se dan cuenta que lo más importante que debe sopesar aquel que tuvo la oportunidad de gobernar no es discutir el “si quiere volver”, sino cuál es el legado que le deja a la sociedad.

“Es más sano, miremos el caso de Estados Unidos, un Barack Obama que hizo sus dos mandatos y no se le cruza por la cabeza volver, colaboró con Biden sin involucrarse, son distintos roles”, señaló.

Además, reparó en que casos como el del expresidente estadounidense se dan en países donde no se manipula la Constitución, y en ese sentido expresó que “hay cosas que no se deben tratar de acomodar porque a mí me conviene en un momento político”.

Oposición

El consultor precisó que los partidos de oposición no pueden adoptar una actitud de solidaridad con el oficialismo, porque se vive en sociedades polarizadas y los matices son difíciles de encontrar.

También consideró que la oposición debe tener presente que no le puede hablar a todo el mundo, sino saber qué porcentaje de la sociedad va a estar interpelando con su discurso, “porque quien le habla a todo el mundo, no le habla a nadie”.

“Debemos saber a quién representamos, cuando nosotros comprendemos a quién representamos nuestros formatos comunicacionales son muchos más sencillos, porque nos permite calibrar qué vamos a decir y a quién le queremos hablar”, destacó.

Congreso

El presidente de la Cumbre de Comunicación Política indicó que el 04 y 13 de agosto tendrán el Congreso Internacional de Comunicación política, con más de 150 exponentes de todo el mundo que vendrán a hablar sobres sus experiencias y los errores y aciertos que se han dado en las campañas electorales, las complicaciones que ha traído la pandemia, entre otros puntos.

“En América hubo ocho elecciones presidenciales desde el inicio de la pandemia y en las ocho perdió el oficialismo, por lo cual esto no solamente llama a la reflexión, si no también a entender que ya no solamente se trata de hacer política y gestión, de dirigir un partido, sino de liderazgo, de líderes que representen causas”, señaló.

