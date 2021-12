(VIDEO) Consideran sub ejecución del gasto de capital afecta sectores vulnerables de la sociedad 

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El economista y ex director general de Presupuesto, Luis Reyes Santos, consideró que en el país se está subestimando los efectos de la sub ejecución del gasto de capital, debido a que esto puede repercutir en los sectores más vulnerables de sociedad, asegurando que es la manera más “cruel” de cerrar las cuentas fiscales.

“Creo que hay situaciones exógenas que han estado impactando positivamente la economía dominicana, y eso ha permitido que no se sienta mucho el efecto de la sub ejecución del gasto de capital, pero si el Gobierno no reacciona va a empezar a pagar las consecuencias”, comunicó.

Reyes Santos externó sus consideraciones en una entrevista realizada por Richard Medina y Nelson Navarro, en el programa “Agenda Ciudadana”, el cual es transmitido a través de la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 19:15).

Asimismo, estimó que el nivel de gasto de capital en la República Dominicana es muy bajo en comparación con su desarrollo, afirmando que en los últimos años en promedio ha sido de 2.8% y 2.9% del Producto Interno Bruto (PIB), con una ejecución del 90 % o 95 % del mismo.

“Se esperaría que un país como República Dominicana mantuviera niveles de al menos 5% y 6% del Producto Interno Bruto, y estamos hablando de que lo que se contempla en el presupuesto es la mitad de eso”, expresó.

El economista externó que debido a esto en el país hay tantas problemáticas sin resolver en los sectores más vulnerables de la sociedad, indicando que el gasto de capital es la única herramienta con la que dispone el Estado y la sociedad para afrontar situaciones difíciles.

“Por eso vemos tantas necesidades insatisfechas en los barrios, por eso es que vemos tantos ciudadanos quejarse que no le resuelven los problemas de las cañadas y los problemas residuales”, externó.

