(VIDEO) Consideran sistema de justica incentiva “malas prácticas” en jóvenes de RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador José Alcántara consideró que la falta de consecuencia existente en el sistema de justicia es un incentivo para que los jóvenes de la República Dominicana actúen de forma inapropiada.

“La juventud actúa con cierto libertinaje y con altos niveles de imprudencia ante la posibilidad de que ven que viven en una sociedad y en un país que no sanciona las malas prácticas, los jóvenes ven en las calles a una persona que anda bien montada y tiene fama de chipero o tarjetero y los policías lo saludan, le hacen honor; entonces, se convierte en un patrón para los jóvenes”, emitió.

En el programa “El Nuevo Diario en Sábado”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Alcántara dijo que los actos indecorosos que de manera frecuente quedan sin sancionar en la República Dominicana es un modelo para que muchos hagan lo incorrecto.

(Ver en el minuto 36:00).

“Ante un sistema de justicia tan deficiente que no sanciona las malas prácticas, los jóvenes de la República Dominicana están como chivos sin ley, haciendo todo cuanto esté a su alcance, porque ven que de hacer esto no hay consecuencias en su contra, porque vivimos en un país en el que el régimen de consecuencias no se aplica”, puntualizó.

El profesional de la comunicación se expresó de esta manera mientras trataba de identificar los factores que pudieron motivar que distintos jóvenes estudiantes, protagonizaran hechos virales en las redes sociales desde algunos centros educativos del territorio nacional, en los últimos días.

