(VIDEO) Consideran RD no puede proporcionar ayuda que amerita descontrol existente en Haití

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El político y comunicador Samuel Sierra, invitó a los organismos internacionales que quieren “determinar el futuro de la República Dominicana” a que salgan de sus “oficinas con cómodas sillas y aires acondicionados” para que intervenga en la crisis que está arropando a Haití.

Esto, luego de que la Policía Nacional de Haití informó que fueron abatidos cuatro miembros de la pandilla haitiana 400 Mawozo, en un operativo realizado a las afueras de Puerto Príncipe, lugar donde tiene sus operaciones centrales la banda considerada como una de las más poderosas de la isla, por su especialización en secuestros de grupos grandes.

En ese sentido, argumentó que Haití se ha convertido en una nación acéfala que necesita una ayuda que no puede proceder de manera exclusiva de la República Dominicana.

“No solo nosotros podemos cargar con la responsabilidad de un país acéfalo, Haití como nación, su ciudanía tiene que poner de su parte primero y esa comunidad internacional que tanto se jacta de aconsejar desde allá desde sus asientos, en aires acondicionados a miles de kilómetros de la República Dominicana y que dictaminan nuestro futuro desde la distancia deberían acercarse más”, expuso.

En el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por El Nuevo Diario TV, Sierra consideró que los organismos internacionales deberían sumir roles mucho más importantes en el conflicto interno existente en Haití.

(Ver).

Sostuvo que pese a la forma en que ha querido vender y satanizar a la República Dominicana, acusando de racistas y clasistas a sus ciudadanos, ninguna persona en el territorio nacional celebraría la crisis en la vecina nación.

“La diáspora haitiana, los que no viven ni padecen las penurias de su mismo pueblo, son los que tienen una campaña muy fuerte contra nosotros, nos tildan de racista, de que somos culpables de todos los males que Haití sufre”, externó.

Enfatizó que más allá de fijarse en las clases sociales, el color de piel o la posición económica, los dominicanos no toleran el desorden protagonizado por muchos haitianos en el país, argumentando que en República Dominicana viven grandes cantidades migrantes de otras naciones sin ningún tipo de problemas.

“Incluso muchas de esas personas son tés oscura y no tenemos problema con ellos, lo que pasa es que yo nunca he visto a un convoy dominicano ser apedreado por venezolanos, yo no he visto colombianos hacinarse en un sitio y repeler a Migración a piedra limpias, eso yo no lo he visto. Al contrario, son personas que viene a sumar, pero también hay haitianos trabajadores como nadie y con ellos no tenemos problemas”, emitió.

