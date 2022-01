(VIDEO) Consideran próximos comicios serán cónsonos con cumplimientos de promesas de Abinader en campaña     

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Jhon Vladimir Bencosme consideró que los resultados de los próximos comicios electorales van a ser cónsonos con el cumplimiento de las promesas realizadas en campaña por el presidente Luis Abinader, tras considerar que encarcelar o perseguir a través del Ministerio Público “independiente” a miembros de la oposición no garantizará el triunfo al mandatario de cara a una posible reelección.

“No es metiendo preso, no es que cada vez que usted tenga un problema va a mandar a los fiscales independientes, o al Ministerio Público independiente a trancar a una persona de la oposición para tapar con un fuego otro fuego, no, es cumpliendo las promesas de campaña, que hasta ahora señor presidente lamento decirle que no lo está haciendo, todavía no estamos viendo los resultados”, explicó.

Bencosme externó sus consideraciones durante su intervención junto a Nelfis Stapleton en el programa “Agenda Ciudadana”, el cual es transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 44:36).

Manifestó que el pueblo dominicano votó por Abinader tomando en cuenta los ofrecimientos que realizó en campaña, agregando que de no cumplir con las mismas el presidente estaría desgastando su vida política, debido a que según su versión, no ejecutar su palabra es lo que tiene desacreditados a los políticos en la República Dominicana.

“Usted ofreció que iba a bajar un 30% a los productos de la canasta básica familiar, no se ha cumplido, todo lo contrario, se han disparado los precios, eso porque usted no tenía el control de eso, pero lo prometió con un discurso populista, sabiendo que en una economía de mercado no se pueden bajar los productos de primera necesidad con un decreto”, advirtió.

En ese sentido, el jurista sostuvo que el presidente debería rediseñar la manera en que se comunica con la nación, revisando sus promesas y considerar si es posible cumplirlas antes de hacerlas.

“El debe revisar lo que dice sobre sus promesas, lo que dice que va a invertir, a la gente le gusta que le ofrezcan cosas, es que a la gente no le gusta que le vendan sueños, porque la esperanza es lo último que se pierde, pero a un presidente no le luce tener tantas promesas como presidente”, concluyó.

Además, agregó que la respuesta de Luis Abinader ante los cuestionamientos de la sociedad no debería ser bajo ninguna circunstancia amedrentando, sino desarrollando desde su posición políticas nuevas para “medianamente cumplir con las promesas que hizo en campaña”.

