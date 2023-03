(VIDEO) Consideran necesario que las personas se automotiven

Por: Pedro Hernández

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Los jóvenes de hoy, tienen como única responsabilidad el sentirse bien, olvidándose de la realidad como parte de una enseñanza que viene desde sus padres, por lo que es necesario que reciban otro tipo de motivación que los convierta en seres más productivos y autosuficientes en la sociedad.

La afirmación la hizo Franchys Carrasco, presidente de la Asociación Dominicana de Coaching, al tiempo de destacar que las personas tienen una determinada capacidad para automotivarse, utilizando varias herramientas.

“Estamos trabajando con nuevas generaciones a las que realmente no les importa nada, donde no son motivadas ni siquiera por un sueldo en una empresa y si se quedan es porque hay una motivación extra y es porque su única responsabilidad es sentirse bien con ellos mismos”, significó el experto.

Carrasco fue entrevistado por la doctora Krismeli Brito, en el programa “Con la Dra. Controversia”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

“Pero el líder, no el jefe, debe de tener la clave para motivar a un personal no solo pagar un dinero, lo que no es suficiente, por lo que muchas personas se quedan en empresas quebradas o en momento de crisis sin pago por que hay una identidad con la misma”, refirió Carrasco.

También, Carrasco señaló que en el caso de los jóvenes, los mayores problemas se presentan cuando han recibido más cosas que las que “nos dieron a nosotros en nuestro pasado”.

Asimismo, entiende que al parecer la actuación de los jóvenes frente a la realidad que se vive hoy en día, podría ser un tanto egoísta, por lo que hay que evitar que se convierta en “narcisistas”, motivándolos a que se quieran y entiendan que es merecedor de mejores condiciones por las habilidades que poseen.

Relacionado