(VIDEO) Consideran necesario que funcionarios destituidos sean investigados por MP

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El analista político Aneudy Ramírez expresó que deben ser investigados por el Ministerio Público los funcionarios del Gobierno que han sido destituidos, tras considerar que si fueron despedidos es porque hay pruebas de corrupción y no se trata solo de un rumor.

“Señor presidente, si usted destituyó a la ministra de la Juventud y al cónsul general en Juana Méndez es porque ahí hay pruebas suficientes para que ellos no estén en esa posición, y entonces el Ministerio Público tiene que actuar”, declaró.

Ramírez emitió estas declaraciones junto a José Díaz, en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, el cual es transmitido a través de la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 29:54).

Sostuvo que su intención no es pedir 30 años de cárcel de “manera alegre para nadie”, sino que se investiguen.

Igualmente, expuso que si no se demuestra que ambos incurrieron en corrupción, entonces el mandatario cometió un error al desvincularlos.

“Si esa joven del Ministerio de la Juventud y el cónsul de Haití no tienen nada que ver con actos de corrupción, entonces está muy mal hecho por usted señor presidente por destituir a funcionarios sin estar involucrados en actos deshonestos”, manifestó.

Insistió que todo funcionario destituido debe ser sometido ante la justicia para que se le realice una investigación por parte del Ministerio Público, debido a que considera que es necesario cambiar de paradigma de que todo el que violenta al Estado puede salir ileso.

“No podemos pensar que el Estado es un botín, que es un cofre y que el funcionario llegue ahí tiene derecho a tomar de manera alegre todo lo que es del Estado y salir impune de ese robo”, insistió.

“Si hubo una destitución es por un mal manejo y si hay mal manejo es por corrupción, esto no se trata de un rumor con rumores, se hace la investigación hasta que no haya pruebas usted no puede destituir a nadie”, externó.

Relacionado