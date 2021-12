(VIDEO) Consideran mujer es mal vista por priorizar vida profesional antes que el hogar

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La joven madre y emprendedora Hadit Brito consideró que a pesar de que el pensamiento de las personas ha cambiado en muchos aspectos, aún es necesario quitar peso a la imagen de las mujeres, tras considerar que muchas veces esta es mal vista por dar prioridad a su crecimiento profesional por encima de la vida en el hogar.

“Hace falta liberar esas ataduras que cargamos desde el antaño hasta la actualidad, porque ante la ley todos somos iguales, pero a nivel cultural tenemos que liberarnos de muchos estereotipos, de lo que es correcto y no correcto hacer si uno como fémina desea relegar algún perfil de su vida y darle importancia a otro”, opinó.

Brito emitió sus consideraciones en una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, el cual es transmitido a través de la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Asimismo, dijo que la sociedad tilda de mal visto algunas acciones que toma la mujer, indicando que es en este punto donde entiende que todavía “necesitamos seguir batallando por liberar ese tipo de estereotipos que nos implanta la sociedad”.

Expuso que las féminas deben continuar luchando para tratar de erradicar ciertos pensamientos arraigados en la mente de las personas, asegurando que se han impuesto límites de edades y expectativas que las mujeres deben llenar, para luego ser bien valoradas ante los ojos de los demás.

“Si llegué a los 30 y no me he casado ya me quedé a vestir santos, no, si llegué a los 30 y no me he casado es porque decidí enfocarme en mi vida profesional, y eso no me hace menos mujer”, indicó.

Aseguró que en muchos casos las mujeres son quienes alimentan este tipo de acciones que las encasillan, y eso se debe a que siempre se ha pensado que la misma debe ser la imagen principal en el hogar o en la crianza de los hijos.

En ese sentido, enfatizó que aunque se han querido delegar los roles cotidianos del hogar, cada parte tiene total capacidad para ejercerlos independientemente de que se trate de un hombre o una mujer.

